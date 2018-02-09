Одеться забыли: в чем проиграли олимпийцы

Открытие Олимпиады с Пхенчхане пока что принесло тем, кто следит за модой, только разочарование: казалось, что задачи красиво одеть спортсменов национальных сборных не было ни у кого из тех, кто разрабатывал дизайн формы.

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На фоне безликих пуховиков даже форма российских спортсменов, цвета которой были утверждены МОК, выглядела удачной, а решение спортсмена из Тонга вынести флаг на национальном костюме, не подразумевающем верха вообще, и вовсе можно считать выдающимся.

Самые большие надежды возлагались любителями спортивной моды на представителей следующих стран.

США: ничего нового

Carlos Barria/Reuters Спортсмены сборной США на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года

Парадную форму для спортсменов американской сборной в очередной раз делал один из самых знаменитых модельеров США Ральф Лорен: дизайнер создает наряды для спортсменов уже в четвертый раз.

Костюмы, созданные им в 2012 году для Олимпийских игр в Лондоне, не вызвали восторга у зрителей – консервативные двубортные блейзеры синего цвета и береты на спортсменах обоих полов напомнили пользователям соцсетей школьную форму. Сейчас главный дизайнер страны исправился уже не подвергается столь яростной критике — но так и остался чрезвычайно консервативным. Для каждой Олимпиады он создает форму цветов американского флага – Пхенчхан-2018 не стал исключением.

Синие бомберы и парки, отделанные красными и белыми полосами, теплые свитеры с геометрическим узором и изображением американского флага.

Верхняя одежда оснащена электронной системой обогрева, действующей в течение 11 часов. Классические американские образы дополняют узкие джинсы, шапки с помпонами, высокие ботинки на шнуровке и замшевые перчатки. На закрытие Олимпиады спортсмены отправятся в белом – они будут одеты в белоснежные бомберы и темно-синие брюки.

Франция: сошли с лыжни

Rob Schumacher/USA TODAY Sports/Reuters Спортсмены сборной Франции на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года

Спортсмены сборной Франции вышли в форме, которую уже третью Олимпиаду подряд создают для них дизайнеры известного французского бренда одежды casual – в цветах флага, то есть тоже в сине-красно-белом. Темно-синие тренировочные костюмы, сидящие строго по фигуре, и парки того же цвета с красно-белой отделкой смотрелись на открытии Олимпийских игр заурядной лыжной формой, которую можно увидеть в любом парке крупного российского города, где существует лыжня для лыжников-любителей.

Не хватало только шапочек-петушков, чтобы дополнить образ лыжника образца 70-х.

Возможно, дело в старомодной длине самих парок: теплые куртки до середины бедра смотрятся далеко не парадно. На вручение наград французские спортсмены будут выходить в белом – для них предусмотрены короткие белоснежные пуховики и тренировочные брюки с минималистичной сине-красной отделкой.

Финляндия: пестрые ленты

Eric Gaillard/Reuters Спортсмены сборной Финляндии на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года

Сине-белую форму с черной отделкой и серебристым принтом, в которой появились на открытии Олимпиады в Пхенчхане спортсмены из Финляндии, произвела компания, специализирующаяся на спортивной одежде. Форма вышла уж слишком пестрой – но так было задумано: дизайнеры хотели внести самобытность, отчего на куртках появился принт, цвет которого должен ассоциироваться с оттенком древесины знаменитой финской сосны кело, а сам узор призван символизировать северное сияние.

Представляя форму спортсменов перед Олимпиадой, стилисты дополнили ее мохнатыми белоснежными ушанками, что выглядело уж совсем комично.

Однако в Пхенчхане ушанок уже не было – вместо них головы спортсменов грели шапки с тем же «полярным» узором, что и на куртках.

Канада: попали в тренд

Damir Sagolj/Reuters Спортсмены сборной Канады на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года

Форма канадцев смотрелась в Пхенчхане эффектней прочих — они были единственными, кто попал в тренд и не выглядел старомодно. Алые парки длиной до колена и сапоги того же оттенка, черные брюки с принтом, который тоже, скорее всего, символизирует северное сияние, шапки с черно-красно-белым узором позволили канадским спортсменам совершить яркий выход.

Главной деталью оказалась белая надпись «Canada» на прямоугольной черной плашке, изображенная на парках, — это сочетание цветов и геометрия форм могли бы отсылать к эстетике русского авангарда, если бы в таких нарядах выходили не канадцы (впрочем, почему бы и нет). Представляя форму до начала Олимпиады, канадцы показали и вариант, который спортсмены будут надевать на вручение медалей – черные олимпийки, отделанные алым и белым, и серые худи.

Великобритания: спустились с гор

Eric Gaillard/Reuters Спортсмены сборной Великобритании на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года

На открытие Олимпиады британцы вышли в таких же заурядных костюмах, как и французы: голубые пуховики, красные шапки и шарфы, теплые темно-синие брюки хорошо смотрятся на горных склонах, но не торжественном мероприятии (пусть на него и выходят в верхней одежде). Форма, представленная британским ателье, представляла собой еще и темно-синие брючные костюмы с блузами цвета бордо для женщин и белыми рубашками и галстуками для мужчин.

Пусть эти наряды напоминают костюмы стюардесс – хорошо сшитый костюм украсит кого угодно. Особенно если у этого кого угодно великолепная спортивная фигура.