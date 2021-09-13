Подозреваемый в изнасилованиях принц Эндрю нашел формальный повод для переноса слушания

Защита сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю, сославшись на нарушения процессуальных норм, не будет участвовать в видеоконференции с представителями американки Вирджинии Робертс Джуффре, обвинившей его в изнасилованиях. Об этом сообщает газета The Sun.

Адвокат герцога Йоркского Гэри Блоксом, заявил, что повестка в американский суд не была вручена должным образом. Документы были отправлены почтой, а по правилам их должен вручить суд Соединенного Королевства.

Адвокаты Джуффре настаивают, что принца Эндрю вызвали в соответствии как с британским, так и с международным законодательством.

Ранее Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон покинули свою резиденцию, расположенную неподалеку от Виндзорского замка, и отправились в замок Балморал в Шотландии, где в это время находилась Елизавета II. Газета Daily Mail предположилаа, что это было сделано, чтобы не получать повестку.

До этого Вашингтон потребовал, чтобы Лондон заставил герцога Йоркского дать показания по делу об изнасилованиях.

Вирджиния Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в доме финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.