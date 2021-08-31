Стало известно, где в России соблюдают самый строгий дресс-код

Чаще всего офисный дресс-код соблюдают в России сотрудники предприятий Тюменской области. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-платформы Lamoda по результатам исследования, проведенного совместно с hh.ru.

«Деловой стиль чаще всего присущ сотрудникам Тюменской области (39%), smart сasual — жителям Татарстана (54%), а повседневный — новосибирцам (38%)», — говорится в сообщении пресс-службы Lamoda.

При этом россияне считают, что самые строгие требования к дресс-коду должны предъявляться к сотрудникам банков, госслужащим и юристам.

«Актуальнее всего строгий дресс-код, по мнению россиян, для сотрудников банков (83%), на государственной службе (71%) и в сфере юриспруденции (64%)», — сообщают авторы исследования.

Опрос, в котором приняли участие 2 977 жителей разных регионов России, показал: в том, что дресс-код необходим, уверены 70% россиян. Категорически против высказываются 32% и 27% женщин.

Около трети прошенных признались, что после «удаленки» отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Женщины все чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины — повседневную одежду (12%).

На выборе образа сказывается и возраст человека. «Чем старше человек, тем чаще он предпочитает деловой стиль на работе. Более половины опрошенных от 45 лет соблюдают деловой стиль. Молодые людям до 34 лет чаще свойственен smart casual», — сообщается в пресс-релизе.