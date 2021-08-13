Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продали за $2565

Кусок торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы продали на аукционе Dominic Winter Auctioneers за сумму, в пять раз превышающую стартовый лот — $2565 или £1850, сообщает телеканал CNN.

«Оказалось, что [лот с куском торта — «Газета.Ru»] действительно захватил воображение и кошельки многих людей. [Сумма] 1850 фунтов стерлингов стала неожиданностью», — рассказал Крис Олбери, специалист по оценке коллекций, связанных с королевской семьей.

Кусок торта размером 20 на 18 см и весом 794 гр. на протяжении сорока лет хранился в пищевой пленке в старой форме для выпечки. Он находился в семье Мойры до 2008 года, после чего этот ломтик кондитерского изделия купил коллекционер.

Всего для свадьбы приготовили 23 официальных торта, включая основной многослойный фруктовый торт высотой 1,5 м и весом 102 кг. Кусок, переданный Мойре, вырезали из торта, который раздали прислуге Кларенс-хауса в знак благодарности за их службу.

Ранее предполагалось, что изделие продадут за £500.