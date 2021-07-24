Принц Гарри опроверг сообщения о выпуске части мемуаров лишь после смерти Елизаветы II

Принц Гарри не подтвердил информацию, согласно которой он опубликует часть своих мемуаров, когда умрет его бабушка, королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает таблоид Newsweek.

Представитель герцога Сассекского опроверг любые предположения о том, что планируется издать вторые мемуары, назвав подобные утверждения «ложными сообщениями СМИ».

Поясняется, что принц Гарри сейчас работает только на одними мемуарами, их планируют издать в конце следующего года.

Мемуары, которые герцог сейчас пишет, характеризуются издателем как «интимные и искренние мемуары одной из самых увлекательных и влиятельных мировых фигур нашего времени».

Предварительно, герцог поговорил с королевской семьей о своих планах написать книгу до объявления новостей. Также принц Гарри «не будет ожидать получения разрешения на проект от Букингемского дворца.»

Ранее сообщалось, что принц Гарри получил $20 млн от издательства за свои мемуары. Daily Mail провел опрос среди граждан Великобритании, две трети из низ заявили, что «совсем не заинтересованы» в чтении откровенных мемуаров герцога.