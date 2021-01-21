Time поместил на обложку разгромленный Овальный кабинет

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Обложка журнала Time, 21 января 2021 года Обложка журнала Time, 21 января 2021 года
Обложка журнала Time, 21 января 2021 года
Time

Американский журнал Time поместил на обложку разгромленный Овальный кабинет в Белом доме. Запись была опубликована в Twitter издания.

На фотографии избранный президент Джо Байден стоит спиной к беспорядку, который якобы устроил его предшественник Дональд Трамп, и задумчиво смотрит в окно.

Таким образом журнал намекнул, что Байдену придется исправлять то, что оставил после себя Трамп.

Ранее в МИДе России выразили надежду, что отношения между РФ и США улучшатся при администрации Байдена.