Американский журнал Time поместил на обложку разгромленный Овальный кабинет в Белом доме. Запись была опубликована в Twitter издания.

На фотографии избранный президент Джо Байден стоит спиной к беспорядку, который якобы устроил его предшественник Дональд Трамп, и задумчиво смотрит в окно.

Таким образом журнал намекнул, что Байдену придется исправлять то, что оставил после себя Трамп.

Ранее в МИДе России выразили надежду, что отношения между РФ и США улучшатся при администрации Байдена.