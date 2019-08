После деревянной Меланьи в Словении установили статую Трампа

В Словении, где родилась первая леди США Меланья Трамп, установили деревянную статую американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, скульптура появилась в селе, расположенном в 30 км от Любляны. Статуя высотой 8 м изображает лидера США в синем костюме с красным галстуком. У него свирепый взгляд, а кулак поднят в верх.

Издание сравнивает скульптуру с Щелкунчиком. По словам создателя, в работе ему помогала местная молодежь, а работа является «провокацией, так как мир полон популизма».

Ранее сообщалось, что в Словении возмутились уродливой деревянной Меланьей.

Moi ça m'évoque un drôle de moulin, pas vous ? A sign of #Slovenia's "love-hate" relationship with #Trump. Wooden statue of Trump pops up in Slovenia, his wife's home country https://t.co/VMil160lMC pic.twitter.com/Xn5Bd0vz1F