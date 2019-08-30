После деревянной Меланьи в Словении установили статую Трампа

В Словении, где родилась первая леди США Меланья Трамп, установили деревянную статую американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, скульптура появилась в селе, расположенном в 30 км от Любляны. Статуя высотой 8 м изображает лидера США в синем костюме с красным галстуком. У него свирепый взгляд, а кулак поднят в верх.

Издание сравнивает скульптуру с Щелкунчиком. По словам создателя, в работе ему помогала местная молодежь, а работа является «провокацией, так как мир полон популизма».

Ранее сообщалось, что в Словении возмутились уродливой деревянной Меланьей.