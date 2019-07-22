В Париже обчистили квартиру принца Савойского

В Париже ограбили квартиру итальянского принца Эммануила-Филиберта Савойского. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что инцидент произошел 19 июля. Грабители похитили ювелирные изделия, стоимость которых оценивается в €500 тыс. В момент ограбления принца и его супруги и, французской актрисы Клотильды Куро, в квартире не было.

По словам близкого к расследованию источника, можно предположить, что преступники хорошо знали украшения семьи, так как забрали самые ценные экземпляры.

Ранее сообщалось, что саудовскую принцессу ограбили в одном из отелей Парижа. Были похищены ювелирные изделия стоимостью €800 тыс.