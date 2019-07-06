Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.

На первом фото присутствуют принц Уэльский Чарльз, герцогиня Корнуолла Камилла и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

Также на фото присутствуют мать Меган Дория Рагланд, старшая и средняя сестры принцессы Дианы леди Сара МакКрокодейл и леди Джейн Феллоуз.

Кто из присутствующих стали крестными родителями Арчи, не сообщается.

Ранее сообщалось, что церемония прошла в закрытом для прессы режиме.