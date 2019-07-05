FAZ: правительство Франции не торопится извиняться за унижение Иванки Трамп

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Дочь президента США Иванка Трамп (в центре на первом плане) на саммите G20, июнь 2019 года Дочь президента США Иванка Трамп (в центре на первом плане) на саммите G20, июнь 2019 года
Дочь президента США Иванка Трамп (в центре на первом плане) на саммите G20, июнь 2019 года
Susan Walsh/AP

Правительство Франции разместило в Сети видеозапись, на которой дочь американского президента Иванка Трампа выглядит как «перенапрягшаяся школьница». Как пишет FAZ, глумление над ней не прекращается уже на протяжении нескольких дней, а Париж не хочет извиняться. Речь идет о 19-секундном ролике, который был сделан на саммите G20 в Японии. Рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Терезой Мэй, ее канадским коллегой Джастином Трюдо и главой МВФ Кристин Лагард дочь Трампа казалась беспомощной, пытаясь поучаствовать в разговоре.

Когда Мэй заметила, что обсуждаемую тему можно сделать ближе избирателям, 37-летняя Иванка в розовом летнем платье вмешалась, сказав, что то же самое касается обороны, а затем неожиданно высказалась о доминировании мужчин. Стоящая рядом с ней Лагард изо всех сил старалась игнорировать жестикуляцию дочери Трампа, а Макрон и Трюдо в это время повернулись к Мэй. После появления видеозаписи в Сети пользователи начали выкладывать фотографии, на которых бывшая модель присутствует на различных важных исторических мероприятиях. Например, на Ялтинской конференции рядом с Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным. Снимки выкладывают с хэштегами #UninvitedIvanka (неприглашенная Иванка) или #UnwantedIvanka (нежеланная Иванка).

По словам члена палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес, некоторые могут удивиться, но быть чьей-то дочерью — это еще не квалификация. Белый дом заявил, что нападения противников на Иванку Трамп, которая борется за усиление роли женщин через стратегическое партнерство с мировыми лидерами, «не шокируют», но вызывают грусть.