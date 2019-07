FAZ: правительство Франции не торопится извиняться за унижение Иванки Трамп

Правительство Франции разместило в Сети видеозапись, на которой дочь американского президента Иванка Трампа выглядит как «перенапрягшаяся школьница». Как пишет FAZ, глумление над ней не прекращается уже на протяжении нескольких дней, а Париж не хочет извиняться. Речь идет о 19-секундном ролике, который был сделан на саммите G20 в Японии. Рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Терезой Мэй, ее канадским коллегой Джастином Трюдо и главой МВФ Кристин Лагард дочь Трампа казалась беспомощной, пытаясь поучаствовать в разговоре.

Когда Мэй заметила, что обсуждаемую тему можно сделать ближе избирателям, 37-летняя Иванка в розовом летнем платье вмешалась, сказав, что то же самое касается обороны, а затем неожиданно высказалась о доминировании мужчин. Стоящая рядом с ней Лагард изо всех сил старалась игнорировать жестикуляцию дочери Трампа, а Макрон и Трюдо в это время повернулись к Мэй. После появления видеозаписи в Сети пользователи начали выкладывать фотографии, на которых бывшая модель присутствует на различных важных исторических мероприятиях. Например, на Ялтинской конференции рядом с Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным. Снимки выкладывают с хэштегами #UninvitedIvanka (неприглашенная Иванка) или #UnwantedIvanka (нежеланная Иванка).

По словам члена палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес, некоторые могут удивиться, но быть чьей-то дочерью — это еще не квалификация. Белый дом заявил, что нападения противников на Иванку Трамп, которая борется за усиление роли женщин через стратегическое партнерство с мировыми лидерами, «не шокируют», но вызывают грусть.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

