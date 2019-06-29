Меган Маркл отказалась от поездки с мужем из-за слишком маленького самолета

Меган Маркл и ее новорожденный сын Арчи не составят компанию главе семейства принцу Гарри в рамках второй части их королевского тура, потому что самолет, предоставленный для перелета, «слишком маленький». Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что королевская семья должна была посетить Южную Африку в конце этого года. Однако в Анголе, Малави и Ботсване побывает только сам герцог Сессекский.

Источники близкие к королевской семье подтвердили эту информацию и добавили, что Маркл отказалась от путешествия из-за размеров самолета, который не позволит совершать перелет с ребенком. Однако некоторые считают, что герцогиня отказалась от перелета из-за высокого риска заражения молярией.

Меган и Арчи не будут возвращаться в Великобританию, а останутся в Южной Африке в ожидании принца Гарри, который совершит перелеты в некоторые регионы страны в одиночку.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл переделала свое помолвочное кольцо.