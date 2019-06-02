Подписчики высмеяли Собчак за слишком тугое платье

Подписчики телеведущей Ксении Собчак высмеяли ее за публикацию фотографии в слишком тугом платье, сообщает сайт kp.ru.

Телеведущая поделилась в инстаграме снимком в цветастом платье-халате из шифона, однако подписчики обратили внимание на то, что наряд разошелся на животе девушки, обнажив полоску кожи.

Наряд Ксении вызвал всплеск негативных комментариев, авторы которых заявили, что на ней «бабушкино платье», которое сейчас лопнет, и в целом заявили, что знаменитость переборщила.

Не понравились пользователям Сети и украшения женщины, так как они посчитали, что на ней слишком много крестов, будто она «защищается от вампиров».

Телеведущая, которая никогда не вступает в споры с подписчиками, и в этот раз не ответила ни на один комментарий.

Ранее певица Ольга Бузова отреагировала на скандал вокруг дизайнера, который пожаловался Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.