Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен «злобными» комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес. Об этом он сказал в интервью The Sun.

Как отмечается, Маркл обвиняла Трампа в том, что во время президентской кампании в 2016 году он делал «женоненавистнические» и «обостряющие противоречия» комментарии. Актриса также пообещала голосовать за его противника Хиллари Клинтон.

«Я этого не знал. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — сказал Трамп.

Он выразил надежду, что она преуспеет в роли члена британской королевской семьи.

Ранее сообщалось, что прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл.