В деле о шантаже главы Amazon интимными фото появились новые детали

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Адвокат Эбрам Абрамовиц, представляющий интересы American Media, Inc., заявил, что в деле о шантаже главы Amazon Джеффом Безосом со стороны принадлежащего компании таблоида National Enquirer не было политики. Об этом пишет Bisuness Insider.

Таким образом, Белый дом якобы не имеет к случившемуся никакого отношения.

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Он также подчеркнул, что действия таблоида, который находится во владении компании, нельзя расценивать как вымогательство.

«Это не вымогательство, поскольку все, чего хотела AMI, было правдой», — заявил Абрамовиц.

Таким образом, по его словам, таблоид действовал законно.

Ранее сообщалось, что владельцы обвиненного главой Amazon в шантаже издания отреагировали на скандал.