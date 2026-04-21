В Генштабе сообщили, что российские войска завершают зачистку Нового Донбасса

Герасимов: российские бойцы продвигаются в направлении Доброполья
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что российские бойцы группировки войск «Центр» завершают зачистку Нового Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединения и воинские части группировки увеличили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья. Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») населенного пункта Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое», — поделился Герасимов.

21 апреля Герасимов также сообщал, что группировка войск «Центр» создает полосу безопасности в Днепропетровской области.

По его словам, в настоящее время российские военные взяли под контроль более 75% территории населенного пункта Новопавловка.

Герасимов также сообщал, что Вооруженные силы РФ в марте–апреле установили контроль над 34 населенными пунктами и над около 700 квадратных километров территории.

Ранее группировка российских войск «Север» выбила ВСУ из одного из сел в Харьковской области.

 
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
