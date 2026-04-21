В Генштабе сообщили, что российские войска завершают зачистку Нового Донбасса

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что российские бойцы группировки войск «Центр» завершают зачистку Нового Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединения и воинские части группировки увеличили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья. Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») населенного пункта Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое», — поделился Герасимов.

21 апреля Герасимов также сообщал, что группировка войск «Центр» создает полосу безопасности в Днепропетровской области.

По его словам, в настоящее время российские военные взяли под контроль более 75% территории населенного пункта Новопавловка.

Герасимов также сообщал, что Вооруженные силы РФ в марте–апреле установили контроль над 34 населенными пунктами и над около 700 квадратных километров территории.

Ранее группировка российских войск «Север» выбила ВСУ из одного из сел в Харьковской области.