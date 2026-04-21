15-летняя девушка забеременела и родила ребенка от соседа, который ее изнасиловал

В Азербайджане 15-летняя школьница родила ребенка после того, как ее изнасиловал сосед. Об этом сообщает Oхu.Az.

По данным СМИ, вечером 14 апреля у девушки, находившейся на 31-32 неделе беременности, начались схватки. Она была доставлена в родильное отделение Центральной районной больницы Уджарского округа и родила мальчика весом 1900 г.

Врачи оказали роженице помощь, сообщив о случившемся в полицию, и 17 апреля выписали ее домой под наблюдение гинеколога.

Мать девочки заявила, что о беременности дочери узнала только 31 марта на осмотре. Тогда же дочь призналась, что отец ее ребенка — сосед. Известно, что семьи дружили и регулярно ходили друг к другу в гости. Отец подозреваемого отрицает виновность сына и настаивает на ДНК-тесте.

МВД возбудило уголовное дело, ведется проверка. По словам Теймура Марданоглу, пресс-секретаря Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, несовершеннолетняя и ее ребенок сейчас находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

