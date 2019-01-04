Бывшую девушку Ди Каприо будут судить за сокрытие доходов и отмывание денег

Израильская топ-модель Бар Рафаэли, которая некоторое время встречалась с американским актером Леонардо Ди Каприо, обвинят в сокрытии доходов от налогов и отмывании денег, пишет TMZ.

Израильские власти полагают, что Рафаэли пыталась скрыть более $6 млн от уплаты налогов. Прокуратура уведомила Рафаэли, что против нее будет выдвинуто обвинение.

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На портале напомнили, что расследование в отношении супермодели ведется «годами». Обвинение считает, что Рафаэли обманывает власти США и Израиля, чтобы не платить налоги: израильским властям она заявляет, что постоянно живет в Соединенных Штатах, а американским — что является резиденткой Израиля.

В 2016 году сообщалось, что Рафаэли родила дочь.