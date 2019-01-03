Меган Маркл готовит особенный подарок Кейт Миддлтон

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Супруга принца Гарри Меган Маркл готовит ко дню рождения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон особенный подарок. Об этом сообщает The Sun.

Эта новость появилась на фоне слухов о разладе в королевской семье.

Как отмечается, на следующей неделе герцогиня Кембриджская отпразднует свое 37-летие. Издание подчеркивает, что в прошлом году Маркл подарила Миддлтон трогательный подарок — дневник для записи своих чувств и мыслей. Подчеркивается, что он был оценен по достоинству.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян хочет стать лучшей подругой Меган Маркл.