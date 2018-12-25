Британская королева назвала себя «занятой бабушкой»
Королева Великобритании Елизавета II выступила с традиционным рождественским обращением, передает Sky News.
Она подчеркнула, что в 2018 году в жизни ее семьи произошло много событий.
В частности, принц Гарри женился на Меган Маркл.
«Если говорить о доме, то это был очень насыщенный год для моей семьи: две свадьбы, рождение двух детей, и еще один ребенок ожидается», — сказала королева.
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По ее словам, благодаря этому «бабушке есть чем заняться».
Ранее сообщалось, что муж Елизаветы II принц Филипп не станет посещать рождественскую службу.