Личные вещи Фрэнка Синатры и его супруги выставят на аукцион

Личные вещи американского певца Фрэнка Синатры и его супруги Барбары будут представлены на аукционе в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Как отмечается, примерная стоимость всей коллекции оценивается более чем в $3 миллиона.

На торги выставят картины, коллекцию украшений и аксессуаров Барбары, а также личные вещи из резиденций Синатры в Палм-Спрингс, Лос-Анджелесе и Малибу. Среди них портрет Фрэнка Синатры, подписанный знаменитым американским художником Норманом Роквеллом, а также помолвочное кольцо супруги певца.

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Подчеркивается, что всего на аукцион будет выставлено более 120 предметов.

Торги запланированы на 6 декабря.

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