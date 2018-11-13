Личные вещи Фрэнка Синатры и его супруги выставят на аукцион
Личные вещи американского певца Фрэнка Синатры и его супруги Барбары будут представлены на аукционе в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Как отмечается, примерная стоимость всей коллекции оценивается более чем в $3 миллиона.
На торги выставят картины, коллекцию украшений и аксессуаров Барбары, а также личные вещи из резиденций Синатры в Палм-Спрингс, Лос-Анджелесе и Малибу. Среди них портрет Фрэнка Синатры, подписанный знаменитым американским художником Норманом Роквеллом, а также помолвочное кольцо супруги певца.
Реклама
Подчеркивается, что всего на аукцион будет выставлено более 120 предметов.
Торги запланированы на 6 декабря.
Ранее сообщалось, что куртка Майкла Джексона ушла с молотка почти за $300 тысяч.