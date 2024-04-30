Главу минфина США испугало будущее экономики страны в условиях дефицита бюджета

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее беспокоит будущее американской экономики в том случае, если дефицит бюджета продолжит расти. Об этом пишет ТАСС.

«Я не сказала бы, что меня беспокоит текущая ситуация, но меня беспокоит то, куда мы движемся, если не предпримем шагов по сокращению дефицита бюджета», — сказала она на слушаниях в комитете по доходам и расходам в палате представителей конгресса США.

По ее словам, в проект бюджета на 2025 финансовый год (начнется в США 1 октября 2024 года), предложенный президентом США Джо Байденом, входят три триллиона долларов на принятие мер по уменьшению дефицита бюджета в ближайшее десятилетие.

30 апреля депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что госдолг Украины в марте вырос на 5% (7,4 миллиарда долларов) и достиг 151,1 миллиарда долларов из-за падения курса гривны и поступления в казну иностранных льготных кредитов.

До этого Йеллен предупредила Китай о «серьезных последствиях» в случае, если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте с Украиной.

Ранее экономист предрек падение курса доллара после передачи российских активов Украине.