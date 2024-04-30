В МИД РФ заявили, что таджикская сторона изменила версию разговора с Лавровым

Корректная информация о диалоге между главой МИД России Сергеем Лавровым и его таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином изложена в заявлении российского МИД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом в МИД прокомментировали расхождения между версиями содержания телефонного разговора глав МИД двух стран.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином политику РФ по борьбе с терроризмом.

В ходе телефонного разговора Лавров подчеркнул, что применяемые РФ меры по борьбе с терроризмом не направлены против конкретной нации или религии и носят временный характер. Накануне послу России в Душанбе вручили ноту из-за «нарушения прав» граждан Таджикистана и «необоснованных случаев отказа» во въезде своих граждан в Россию.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Коженов опроверг отъезд граждан Таджикистана из РФ.