В NASA заявили, что Россия может войти в программу Artemis

Россия может стать участником возглавляемой США программы Artemis по сотрудничеству в космосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора NASA Памелу Мелрой.

«Любая (страна. — «Газета.Ru») может подписать соглашение Artemis Accords», — заявила она.

На уточняющий вопрос, может ли и РФ присоединиться к этой программе, Мелрой ответила: «Безусловно».

В январе текущего года стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства решило отложить миссии Artemis 2 и Artemis 3, в ходе которых предполагалось высадить людей на Луну впервые с 1972 года. Так, Artemis 2 перенесли с конца 2024 года предварительно на 2025 год, поскольку испытания выявили проблемы с батареями капсул экипажа аппарата «Орион», построенного компанией Lockheed Martin. Ненадежным элементам питания предстоит найти замену.

Ранее астронавты успешно испытали прототип космического лифта для спуска на поверхность Луны.