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В США могут привлечь Нацгвардию для разгона демонстраций в поддержку Палестины

Майк Джонсон заявил о возможности привлечь Нацгвардию США к разгону протестов

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J. Scott Applewhite/AP

В Соединенных Штатах могут привлечь бойцов Национальной гвардии для разгона студенческих демонстраций в поддержку Палестины. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, трансляцию выступления которого вел телеканал C-SPAN.

«Колумбийский университет вышел из-под контроля за последние несколько часов. Я думаю, студенты захватили здание кампуса, они занимают это здание. Это небезопасно, и этому необходимо положить конец. Поэтому мы призываем полицию разобраться с этим. Если они не смогут, нам понадобится Национальная гвардия», — сказал он.

30 апреля правоохранители арестовали студентов, которые вышли на митинг в поддержку Палестины в городе Остин.

Накануне в Париже разогнали пропалестинский протест студентов. Они скандировали пропалестинские лозунги и растянули огромный палестинский флаг шириной во всю улицу. Позже в толпе зазвучали и антифашистские лозунги. Затем участники акции устроили сидячий протест напротив входа в университет.

28 апреля сообщалось, что около 900 человек были задержаны в Соединенных Штатах за 10 дней на демонстрациях в поддержку Палестины.

Ранее кандидата в президенты США задержали на пропалестинской акции протеста.

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