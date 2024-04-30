Западные страховщики недовольны ростом теневого рынка из-за антироссийских санкций

Международная группа страховщиков P&I (Protection & Indemnity) пожаловалась, что введенное странами G7 ограничение цен на российскую нефть на деле привело к росту теневого рынка морских перевозок. Об этом говорится в заявлении базирующегося в Лондоне International Group of P&I Clubs, представленном на парламентских слушаниях в Великобритании, передает РИА Новости.

По мнению страховщиков, увеличение теневых рынков стало прямым следствием санкционного режима, который обязывает компании G7 строго соблюдать требования, но при этом позволяет работать вне этих рамок на законных основаниях.

«Таким образом, ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных услуг вовлекаются в эту теневую торговлю», — отмечается в заявлении.

Как оценивает International Group of P&I Clubs, из-за ценового ограничения на российскую нефть клуб уже покинули около 800 танкеров. Эта группа объединяет 12 страховых компаний, обеспечивающих страховое покрытие примерно 87% мирового торгового флота.

Ранее на встрече в Капри главы МИД стран G7 заявили о намерении продолжать меры по ужесточению соблюдения ограничений цен на российскую нефть.

Нефтяные санкции Запада в отношении России действуют с 5 декабря 2022 года. ЕС прекратил принимать российскую нефть, перевозимую морем, а G7, Австралия и ЕС ввели потолок цен на $60 за баррель при морской транспортировке — более дорогую нефть запрещено перевозить и страховать. Россия в ответ с 1 февраля 2023 года запретила поставки нефти иностранным компаниям, если контракты предусматривают ограничение цены.

Ранее на Западе признали , что потолок цен на российскую нефть не работает.