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В США заговорили о резком снижении расходов

Глава минфина США призвала правительство страны значительно сократить расходы

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Global Look Press

Правительству Соединенных Штатов необходимо значительно сократить расходы для того, чтобы снизить дефицит бюджета. Об этом заявила министр финансов США Джаннет Йеллен на выступлении в конгрессе США.

«Если вы посмотрите на бюджет президента на 2025 год, вы увидите, что он предложил выделить три триллиона долларов на меры по сокращению дефицита в течение следующего десятилетия», — заявила Йеллен.

Глава американского минфина также добавила, что прогнозируемая ситуация в финансах Соединенных Штатов заставляет ее переживать — хотя на данный момент, как заявила Йеллен, она не вызывает опасений.

До этого председатель и главный исполнительный директор JPMorgan Chase. Джейми Даймон не исключил, что Федеральная резервная система США может повысить ключевую процентную ставку до 8% или выше из-за сохраняющегося инфляционного давления.

По мнению Даймона, факторами, которые будут стимулировать инфляцию, являются бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли, потребность в инвестициях в «зеленую» экономику и прочее.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала Китай пересмотреть экономическую стратегию.

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