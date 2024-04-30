Назван главный фаворит грунтового «Мастерса» в Мадриде

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте и экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» назвал итальянца Янника Синнера главным фаворитом проходящего на грунтовом покрытии «Мастерса» в Мадриде, сравнив его с хозяином кортов Карлосом Алькарасом.

«Вообще мне, наверное, больше нравится Синнер. Алькарас со своей травмой или не травмой… Если ты начинаешь сомневаться в здоровье, говорить, что у тебя сегодня это болит, завтра другое, пятое, десятое, искать причины, чтобы свалить ошибку на какую-то травму – это уже психологический момент. Синнер сейчас выглядит более солидно. Но Алькарас играет на очень высоком уровне, играет в Испании и может побеждать. Тут все может случиться», — считает Ольховский.

Синнер и Алькарас, вторая и третья ракетки мира соответственно, уже вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Итальянец в данный момент играет третий сет с россиянином Кареном Хачановым, а Алькарас также в третьем сете играет с представляющим Германию Яном-Ленардом Штруффом.

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