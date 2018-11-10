Почта Британии выпустит марки в честь 70-летия принца Чарльза

Королевская почта Великобритании объявила, что выпустит серию марок по случаю 70-летия принца Чарльза. Об этом пишет The Yorkshire Post.

По данным издания, специальная серия почтовых марок с фотографиями принца и его сыновей поступит в продажу в день рождения наследника британского престола — 14 ноября.

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Как отмечается, на одной из марок он изображен рядом со своей второй женой герцогиней Корнуольской и Ротсейской Камиллой.

На некоторых марках он изображен один — в костюме и военной форме, — а также на встрече со школьниками.

Ранее принц Гарри рассказал, как изменилось его отношение к герцогине Камилле.