Почта Британии выпустит марки в честь 70-летия принца Чарльза
Королевская почта Великобритании объявила, что выпустит серию марок по случаю 70-летия принца Чарльза. Об этом пишет The Yorkshire Post.
По данным издания, специальная серия почтовых марок с фотографиями принца и его сыновей поступит в продажу в день рождения наследника британского престола — 14 ноября.
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Как отмечается, на одной из марок он изображен рядом со своей второй женой герцогиней Корнуольской и Ротсейской Камиллой.
На некоторых марках он изображен один — в костюме и военной форме, — а также на встрече со школьниками.
Ранее принц Гарри рассказал, как изменилось его отношение к герцогине Камилле.