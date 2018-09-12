Первая запись Дэвида Боуи вызвала ажиотаж на аукционе

Первая из известных записей британского рок-певца Дэвида Боуи была продана на аукционе в Великобритании за £39,4 тыс. ($51 тыс.). Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что речь идет о звукозаписи «I Never Dreamed», которую исполнил 16-летний певец. Согласно экспертной оценке, изначальная стоимость лота была в четыре раза меньше итоговой.

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Как отмечается, аудиозапись вызвала на торгах «небывалый ажиотаж».

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на аукционе Julien продали электрогитару американского музыканта Боба Дилана. На инструменте 1965 года он играл во время своего первого мирового тура.