Трамп пояснил надпись на куртке своей супруги

Президент США Дональд Трамп объяснил надпись на куртке его жены Меланьи, которая вызвала негативную реакцию в СМИ.

«Надпись «Мне действительно плевать, а вам?» (I really don't care, do [yo]u?), написанная на спине куртки моей жены, относится к лживым СМИ. Мелания уяснила, насколько они бесчестны и теперь ей действительно плевать», — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее первую леди США Меланью Трамп раскритиковали за надпись на куртке, в которой она вылетела в штат Техас на границу с Мексикой.

Первая леди США отправилась в Техас в куртке с надписью: «I really don`t care. Do U?» («Меня это вообще не трогает? А вас?»).