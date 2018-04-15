Юлия Полячихина прокомментировала свою победу в конкурсе «Мисс Россия — 2018», сообщает kp.ru.

«Я переживаю до сих пор и не верю, что я стала «Мисс Россия. Самое главное, должны быть цель и стремление, все остальное - это некое добавление. Я выкладывалась на каждой репетиции на все 100 процентов. И я верила, я шла к своей цели», — сказала она.

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Полячихина добавила, что, когда называли третье и второе места, она немного расстроилась, но когда услышала свою фамилию, то очень обрадовалась.

Девушка поблагодарила всех, кто ее поддерживал, в особенности своих родителей. По ее словам, она намерена развиваться, расти, и представлять Россию на мировых конкурсах.

18-летняя победительница получила приз в три млн рублей и новый автомобиль. Теперь Юлия также может представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».