В России за год заметно выросло производство одного вида алкогольных напитков

Ъ: выпуск алкогольных коктейлей в России вырос более чем на 11 процентов за год

Производство алкогольных коктейлей в России по итогам 2025 года выросло на 11,5% — примерно до 2,56 млн декалитров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Они отмечают, что коктейльный сегмент восстановился после кризиса 2024 года, когда из-за четырехкратного повышения акциза многие производители перевели свою продукцию в разряд пивных напитков. Рост в сегменте произошел во многом благодаря выходу на рынок новых компаний, которые ранее специализировались на выпуске крепкого алкоголя.

Лидером отрасли остается Stellar Group, увеличившая выпуск на 12,8% — до 1,37 млн декалитров. Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировала группа Ladoga, нарастившая производство коктейлей в 307 раз (до 111,4 тыс. декалитров) за счет запуска новых брендов «Шоколатье» и Choco & Latto.

Также значительный рост показали «Татспиртпром» и Московская алкогольная компания.

Опрошенные «Ъ» эксперты указывают, что потребительский интерес к готовым алкогольным коктейлям с разными вкусами — это общемировой тренд, и Россия активно к нему приобщается.

На ситуацию также влияет сравнительная неосвоенность ниши и высокая рентабельность производства — за счет отсутствия жестких ГОСТов и более низкого налога по сравнению с крепкими напитками.

Потребление последних в России, по данным Росалкогольтабакконтроля, постепенно снижается: так, в 2025 году продажи водки сократились на 3,6% по сравнению с 2024 годом, достигнув 73,315 млн декалитров.

