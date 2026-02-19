Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России за год заметно выросло производство одного вида алкогольных напитков

Ъ: выпуск алкогольных коктейлей в России вырос более чем на 11 процентов за год
Павел Бедняков/РИА Новости

Производство алкогольных коктейлей в России по итогам 2025 года выросло на 11,5% — примерно до 2,56 млн декалитров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Они отмечают, что коктейльный сегмент восстановился после кризиса 2024 года, когда из-за четырехкратного повышения акциза многие производители перевели свою продукцию в разряд пивных напитков. Рост в сегменте произошел во многом благодаря выходу на рынок новых компаний, которые ранее специализировались на выпуске крепкого алкоголя.

Лидером отрасли остается Stellar Group, увеличившая выпуск на 12,8% — до 1,37 млн декалитров. Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировала группа Ladoga, нарастившая производство коктейлей в 307 раз (до 111,4 тыс. декалитров) за счет запуска новых брендов «Шоколатье» и Choco & Latto.

Также значительный рост показали «Татспиртпром» и Московская алкогольная компания.

Опрошенные «Ъ» эксперты указывают, что потребительский интерес к готовым алкогольным коктейлям с разными вкусами — это общемировой тренд, и Россия активно к нему приобщается.

На ситуацию также влияет сравнительная неосвоенность ниши и высокая рентабельность производства — за счет отсутствия жестких ГОСТов и более низкого налога по сравнению с крепкими напитками.

Потребление последних в России, по данным Росалкогольтабакконтроля, постепенно снижается: так, в 2025 году продажи водки сократились на 3,6% по сравнению с 2024 годом, достигнув 73,315 млн декалитров.

Ранее Роскачество назвало лучшие крепленые вина, продающиеся в стране.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!