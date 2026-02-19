Звезда сериала про СВО о работе с Богомоловым: «Есть диктаторские качества»

Актер Городничий признался, что профессионально развивается во время работы с Богомоловым

Актер Сергей Городничий в беседе с kp.ru рассказал о работе с Константином Богомоловым в театре на Малой Бронной.

По словам Городничего, он получает много открытий во время разговора с Богомоловым. Он уверен, что профессионально развивается во время репетиций с худруком театра.

«В нем есть в хорошем смысле диктаторские качества, когда ты должен принимать его авторитет. И, на мой взгляд, режиссер обязан быть жестким в моментах, где надо принимать решения и проталкивать свое видение», — поделился актер.

По мнению Городничего, любой спектакль может получиться невнятным, если режиссеры будут не проявлять жестокость. По мнению актера, у Богомолова с этим проблем нет.

«В первую очередь он (Богомолов) может интеллектуально все разобрать и доказать. И этим обезоруживает. Но если у артиста остается внутренний протест, он может и эмоционально поднадавить. Это не крик, крик — достаточно слабая мера для него. Он действует более психологически изощренно», — рассказал артист.

Сергей Городничий наиболее известен по роли Лехи в сериале про СВО «Ландыши».

