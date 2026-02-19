Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезда сериала про СВО о работе с Богомоловым: «Есть диктаторские качества»

Актер Городничий признался, что профессионально развивается во время работы с Богомоловым
Илья Питалев/РИА Новости

Актер Сергей Городничий в беседе с kp.ru рассказал о работе с Константином Богомоловым в театре на Малой Бронной.

По словам Городничего, он получает много открытий во время разговора с Богомоловым. Он уверен, что профессионально развивается во время репетиций с худруком театра.

«В нем есть в хорошем смысле диктаторские качества, когда ты должен принимать его авторитет. И, на мой взгляд, режиссер обязан быть жестким в моментах, где надо принимать решения и проталкивать свое видение», — поделился актер.

По мнению Городничего, любой спектакль может получиться невнятным, если режиссеры будут не проявлять жестокость. По мнению актера, у Богомолова с этим проблем нет.

«В первую очередь он (Богомолов) может интеллектуально все разобрать и доказать. И этим обезоруживает. Но если у артиста остается внутренний протест, он может и эмоционально поднадавить. Это не крик, крик — достаточно слабая мера для него. Он действует более психологически изощренно», — рассказал артист.

Сергей Городничий наиболее известен по роли Лехи в сериале про СВО «Ландыши».

Ранее звездам сериала про СВО начали отказывать в ролях.
 
Теперь вы знаете
25 минут до результата: устарел ли метод помидора?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!