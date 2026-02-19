«АвтоВАЗ» решил превратить мем «Можно, а зачем?» в бренд

«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?» после того, как эта фраза стала мемом. Сведения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС; Роспатент).

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, под этой торговой маркой «АвтоВАЗ» планирует выпускать автомобили, печатные издания, а также обувь, одежду, головные уборы, игрушки и даже пиво.

Мем «Можно, а зачем?» распространился по сети после интервью руководителя проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олега Груненкова. Таким образом он ответил на вопрос, можно ли разработать автомобиль, аналогичный по уровню BMW.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в феврале 2026 года план продаж автомобилей снизился на 15%. По его словам, компания надеется реализовать хотя бы больше 20 тысяч машин Lada.

Соколов уточнил, что автомобильный рынок в начале года показывает пессимистичную динамику. Автокредитами пользуются примерно две трети покупателей, однако объемы выдачи кредитов также демонстрируют серьезную просадку.

Ранее в России в продажу поступил новый автомобиль, работающий на бензине и метане.