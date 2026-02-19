Продавшая квартиру по схеме Долиной будет отдавать деньги покупательнице до 100 лет

Пенсионерку из Владивостока обязали годами выплачивать стоимость квартиры женщине, которой та продала жилье под действием мошенников. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, квартиру пожилая женщина продала россиянке из Хабаровска по имени Алена. Перед сделкой последняя организовала все необходимые проверки, и, убедившись, что все хорошо, взяла ипотеку.

В результате обе стороны встретились в суде. Пенсионерку признали вменяемой и оставили жилье за ней, но обязали вернуть его стоимость. Полностью с «долгом» она рассчитается только к 100 годам.

«Выплаты с пожилой женщины назначили в размере семи тысяч рублей в месяц – такими темпами вся сумма вернется только через тридцать с лишним лет», – сообщается в публикации.

Как полагает Алена, пенсионерка планирует официально объявить о банкротстве, так как это поможет не платить деньги вовсе. Тем временем у Алены осталась ипотека, которую она продолжает выплачивать.

