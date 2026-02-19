Размер шрифта
Продавшая квартиру по схеме Долиной будет отдавать деньги покупательнице до 100 лет

Baza: женщина, продавшая жилье по схеме Долиной, будет отдавать деньги годами
Александр Кряжев/РИА Новости

Пенсионерку из Владивостока обязали годами выплачивать стоимость квартиры женщине, которой та продала жилье под действием мошенников. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, квартиру пожилая женщина продала россиянке из Хабаровска по имени Алена. Перед сделкой последняя организовала все необходимые проверки, и, убедившись, что все хорошо, взяла ипотеку.

В результате обе стороны встретились в суде. Пенсионерку признали вменяемой и оставили жилье за ней, но обязали вернуть его стоимость. Полностью с «долгом» она рассчитается только к 100 годам.

«Выплаты с пожилой женщины назначили в размере семи тысяч рублей в месяц – такими темпами вся сумма вернется только через тридцать с лишним лет», – сообщается в публикации.

Как полагает Алена, пенсионерка планирует официально объявить о банкротстве, так как это поможет не платить деньги вовсе. Тем временем у Алены осталась ипотека, которую она продолжает выплачивать.

Ранее Бледанс предрекли проблемы с продажей недвижимости в Москве, но не из-за Долиной.
 
