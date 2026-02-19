Расставшийся с невестой Григорий Лепс заработал на бизнесе миллионы рублей

Певец Григорий Лепс заработал на бизнесе в 2025 году больше 185 млн рублей

Певец Григорий Лепс заработал на своем продюсерском центре миллионы рублей. «Газета.Ru» выяснила, что в 2025 году выручка предприятия составила 185 млн рублей.

ООО «ПЦ Григория Лепса» — один из самых успешных бизнесов исполнителя. В 2024 году он принес ему 164 млн рублей. А в 2025 году выручка выросла на 13%. При этом чистая прибыль продюсерского центра сократилась с 7,4 млн до 4,4 млн рублей.

Также Лепс заработал и на другой фирме ООО «Алтайтревел», предоставляющей санаторно-курортные услуги. Прибыль бизнеса в 2025 году составила 140 тысяч рублей. Однако оптика певца по-прежнему уходит «в минус». В 2024 году компания ООО «Лепс-Оптика» потеряла 18 тысяч рублей, а в 2025 году — 162 тысячи рублей.

Григорий Лепс не так давно расстался с 20-летней невестой Авророй Кибой, с которой был помолвлен больше года. На протяжении нескольких месяцев певец готовился к свадьбе и делился, что зарабатывал деньги на масштабное торжество. После разрыва отношений артист признался, что планирует взять паузу в гастрольной деятельности. По его словам, он хочет сосредоточиться на студийной работе, отдыхе и личной жизни до 65-летия. В 2026 году у исполнителя запланировано всего семь концертов.

Ранее в Подмосковье выставили на продажу особняк Григория Лепса за 550 млн рублей.