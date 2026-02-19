Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Омбудсмен сочла «очень тревожным» нападение на школьника в Александровске

Омбудсмен Денисова назвала тревожным ЧП с нападением в школе Александровска
Shutterstock

Происшествие с нападением семиклассника на сверстника в школе № 1 в Александровске является «очень тревожным», заявила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она прокомментировала ситуацию в ходе беседы с журналистами издания «Подъем».

Омбудсмен отметила, что применение несовершеннолетним силы и холодного оружия свидетельствует о том, что органы профилактики не смогли вовремя выявить проблему. До сих пор никакой информации о неблагополучном состоянии подростка, принесшего в школу нож и атаковавшего одноклассника, не поступало.

«Мы взяли на контроль. Сейчас главное — необходимая помощь пострадавшему ребенку оказывается», — добавила Денисова.

Она подчеркнула, что в школе следует «организовать психологическую помощь учащимся, их родителям и педагогам».

19 февраля ученик седьмого класса школы № 1 в Александровске принес в образовательное учреждение нож и, встретив одноклассника на лестнице, нанес ему тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу в городе Березники. По данным министерства здравоохранения Пермского края, мальчик находится в стабильном гемодинамическом состоянии, ему проводят операцию.

Нападавшего доставили в следственный отдел. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной ЧП мог стать личный конфликт между подростками.

Ранее в Челябинске подросток угрожал ножом 15-летнему школьнику.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!