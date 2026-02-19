Омбудсмен сочла «очень тревожным» нападение на школьника в Александровске

Происшествие с нападением семиклассника на сверстника в школе № 1 в Александровске является «очень тревожным», заявила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она прокомментировала ситуацию в ходе беседы с журналистами издания «Подъем».

Омбудсмен отметила, что применение несовершеннолетним силы и холодного оружия свидетельствует о том, что органы профилактики не смогли вовремя выявить проблему. До сих пор никакой информации о неблагополучном состоянии подростка, принесшего в школу нож и атаковавшего одноклассника, не поступало.

«Мы взяли на контроль. Сейчас главное — необходимая помощь пострадавшему ребенку оказывается», — добавила Денисова.

Она подчеркнула, что в школе следует «организовать психологическую помощь учащимся, их родителям и педагогам».

19 февраля ученик седьмого класса школы № 1 в Александровске принес в образовательное учреждение нож и, встретив одноклассника на лестнице, нанес ему тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу в городе Березники. По данным министерства здравоохранения Пермского края, мальчик находится в стабильном гемодинамическом состоянии, ему проводят операцию.

Нападавшего доставили в следственный отдел. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной ЧП мог стать личный конфликт между подростками.

