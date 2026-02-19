В московском метро восстановили движение поездов после инцидента с оборудованием

В Москве на станции метро «Битцевский парк» (Бутовская линия) произошел взрыв оборудования, к настоящему времени движение поездов восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что в связи с инцидентом пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии метро.

До этого в столичном Дептрансе сообщили, что интервалы движения были временно увеличены на Бутовской линии метро для проверки инфраструктуры. При этом причина проверки не называлась.

11 февраля сообщалось, что в Москве на станции метро «Каховская» 41-летний мужчина ударил 17-летнего подростка стеклянной бутылкой по голове, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Подозреваемый, житель Саранска, был задержан на месте.

Также в Москве на станции метро «Пушкинская» задержали 45-летнего мужчину, который устроил драку с другим пассажиром.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млн раз россияне оплатили проезд по биометрии в метро регионов.