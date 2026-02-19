Размер шрифта
В ЕС рассказали, сколько генераторов поставили Украине

Еврокомиссар Лябиб: мы смогли обеспечить энергией 9 миллионов украинцев
Global Look Press

Евросоюз доставил на Украину более 11 тысяч генераторов и обеспечил электроэнергией около 9 млн граждан страны. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и антикризисного управления Хаджа Лябиб.

«С помощью Европейского механизма гражданской защиты мы доставили в Украину более 11 тысяч генераторов, больших и малых, и около тысячи – только за последний месяц. Они происходят как из государств-членов, так и из наших собственных стратегических запасов. Я рада сказать, что европейская солидарность остается стабильной и последовательной на протяжении всего времени», – отметила Лябиб.

Она также рассказала, что Вильнюс «подарил» тепловую электростанцию, которую разделили на части и транспортировали на Украину.

«В результате, когда вы соедините все генераторы, тепловую электростанцию и так далее, это означает, что мы смогли обеспечить энергией 9 миллионов украинцев. Для сравнения, это примерно население всей Австрии», – подчеркнула еврокомиссар.

Также ЕС сейчас намерен «найти техническое решение для помощи украинским электростанциям, которое будет «совместимо с советской инфраструктурой», подчеркнула Лябиб.

Кроме того, в интервью Лябиб отметила, что с начала конфликта Евросоюз выделил Украине €4,7 млрд на гуманитарную помощь, а всего оказал стране помощь на €193 млрд. При этом она подчеркнула, что ЕС не планирует уменьшать объемы поддержки Украины.

18 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили склад горючего и объекты энергетики Украины. Также об ударах по объектам энергетики Украины Минобороны сообщало 17 февраля, после них была обесточена Одесса.

Также в феврале глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко написал в статье для The Times, что украинские электростанции и линии электропередач становятся «решающим полем битвы» в конфликте России и Украины. А директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажных домов в Киеве остались без отопления до конца зимы.

Ранее в России усомнились в возможности уничтожить энергосистему Украины.
 
