Общество

В Ленобласти молодые люди избили подростка ногами, записав все на видео

Подростки избили мальчика в Тихвине, сняв нападение на видео
Соцсети

В Ленинградской области молодые люди избила юношу у магазина. Видео жестокого избиения публикует 78.ru.

Инцидент произошел поздним вечером в Тихвине. На кадрах видно, как четверо подростков в балаклавах по очереди бьют руками и запинывают ногами жертву в красной куртке.

Судя по записи, драка, о причинах которой не сообщается, продолжилась внутри магазина. Получил ли пострадавший какие-либо травмы, также неизвестно.

После того, как видео распространилось в сети, слественным управлением СК России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

До этого на видео попало, как школьницы избили девочку в туалете школы под Петербургом. На кадрах с места заметно, как ученицы оскорбляют девочку, нецензурно выражаются и бьют ее. После избиения девушек поставили на учет.

Ранее подростка ударили ножом во время драки в российском городе.
 
