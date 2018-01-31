Порнозвезда Сторми Дэниэлс опровергла сообщения о сексе с Трампом

Порнозвезда Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниэлс, опровергла сообщения о связи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

В своем заявлении, которое Клиффорд сделала на шоу Джимми Киммела, она сказала, что отрицает связь с Трампом не потому, что ей заплатили, а потому, что «этого никогда не было».

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При этом она не стала подтверждать или опровергать то, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс. за молчание.

Ранее представитель первой леди США опровергла слухи о семейных проблемах Трампов.