СМИ: Кейт Миддлтон пожертвовала волосы на парики для детей

Герцогиня Кембриджская Кейт пожертвовала часть своих волос на парики для молодых пациентов, страдающих от рака, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что парикмахер 36-летней герцогини обрезал около 17 сантиметров длины ее волос.

По данным источника издания, парикмахер Кейт анонимно передал волосы организации, которая делает парики для детей, потерявших свои волосы после химиотерапии. Таким образом считается, что волосы передала обычная женщина из района Кенсингтон.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, когда родится их третий ребенок.