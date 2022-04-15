15 апреля 2022, 18:57 Инфографика Какие страны и когда объявляли дефолт

Международное рейтинговое агентство Moody's допустило технический дефолт в России к началу мая, если страна будет продолжать выплаты по евробондам в рублях. С дефолтами в разные годы сталкивались многие страны. В той же России технический дефолт был объявлен в 1998 году. Греция за последнее десятилетие пережила целых два дефолта. Объявляли их и страны Латинской Америки. Иногда это делали напрямую правительства стран, иногда – рейтинговые агентства из «большой тройки»: Moody's, S&P и Fitch.