24 августа 2023, 18:05 Инфографика БРИКС пополнился шестью странами

На 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге принято решение пригласить в объединение шесть стран: Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР). В ТАСС подсчитали, что население расширившегося объединения составит 3,6 млрд человек — 45% мирового (более чем вчетверо больше числа жителей G7, куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония). Теперь на страны БРИКС приходится 48,5 млн кв. километров, что составляет 36% площади суши земного шара (вдвое больше, чем у «Большой семерки»); 44,35% мировых запасов нефти (у G7 — 3,9%) и 37,3% мирового ВВП по паритету покупательной способности (у G7 — 29,9%). Что означает расширение БРИКС — в инфографике «Газеты.Ru».