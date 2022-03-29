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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Инфографика

Какие страны приняли украинских беженцев

С начала военной операции России на Украине республику покинули миллионы жителей. В основном, они выезжают в близлежащие страны — Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию и Словакию. При этом основной поток беженцев приходится именно на Польшу, которая имеет более 500 км общей границы с Украиной.

Из этих стран часть украинских беженцев едет в другие государства ЕС, в том числе в Германию, Великобританию, прибалтийские страны. Официальные лица во многих государствах, решивших принять у себя беженцев из Украины, уже не раз заявляли, что из-за наплыва мигрантов столкнулись с серьезными проблемами — и финансовыми, и даже репутационными.

Какие страны приняли украинских беженцев — в инфографике «Газеты.Ru»
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