13 марта 2023, 15:45 Инфографика История призыва в России

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении возраста призыва — нижней планки с 18 до 21 года и верхней — с 27 до 30 лет.

Так, в 2024 году на срочную службу будут призывать с 19 лет, в 2025 году — с 20 лет, в 2026-го с 21 года. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу — с 1 января 2024 года. Срок прохождения службы не изменится, призывники в армии по-прежнему будут служить один год.



Авторы законопроекта считают, что повышение возраста призыва «гарантирует гражданам получение как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования», а также позволит сохранить бюджету свыше 639 млн. руб. в год — сейчас они уходят на медосвидетельствование призывников.



Как изменялся срок службы и возраст призыва в российской армии — в инфографике «Газеты.Ru».