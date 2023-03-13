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Инфографика

История призыва в России

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении возраста призыва — нижней планки с 18 до 21 года и верхней — с 27 до 30 лет.
Так, в 2024 году на срочную службу будут призывать с 19 лет, в 2025 году — с 20 лет, в 2026-го с 21 года. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу — с 1 января 2024 года. Срок прохождения службы не изменится, призывники в армии по-прежнему будут служить один год.

Авторы законопроекта считают, что повышение возраста призыва «гарантирует гражданам получение как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования», а также позволит сохранить бюджету свыше 639 млн. руб. в год — сейчас они уходят на медосвидетельствование призывников.

Как изменялся срок службы и возраст призыва в российской армии — в инфографике «Газеты.Ru».
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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