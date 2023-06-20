Что такое БРИКС

Межгосударственное объединение БРИКС – союз Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Аббревиатуру BRICS образуют первые латинские буквы названий стран.

Организацию основали в Санкт-Петербурге на ПМЭФ в июне 2006 года. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на саммитах.

Общая площадь стран БРИКС составляет более 39,7 млн кв. км, а общая численность населения входящих в союз стран превышает 3,2 млрд человек.

Четыре из пяти членов БРИКС входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, площади и ВВП. Исключением является ЮАР, которая находится в третьем десятке.

1-2 июня в Кейптауне прошло совещание министров иностранных дел БРИКС. Обсуждали программу грядущего саммита и механизм расширения интеграционного объединения. На встрече были и так называемые «друзья БРИКС» — главы внешнеполитических ведомств Аргентины, Бангладеш, Габона, ДРК, Египта, Индонезии,