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Инфографика

Крупнейшие банкротства в истории США

11 марта американский рынок пошатнула новость о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB) — главного инвестора стартапов Силиконовой долины. SVB стал самым крупным банкротом в банковском секторе США со времен 2008 года. На этих новостях инвесторы начали избавляться от акций аналогичных банков, в том числе Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

В 2008-2009 годах мировой финансовый кризис не смогли пережить два крупнейших американских банка Lehman Brothers и Washington Mutual, чей суммарный капитал достигал более $1 трлн. В 2009 году обанкротился Chrysler. А в 2008-м обанкротился концерн General Motors, что в дальнейшем сыграло важнейшую роль в банкротстве Детройта — главной производственной базы компании, после чего население города упало почти наполовину.

Цифры о крупнейших банкротствах в истории США – в инфографике «Газеты.Ru».
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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