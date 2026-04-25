Российские военные отражают крупнейшую атаку исламистов в Мали

Российские части, входящие в Африканский корпус, помогают отражать одну из самых масштабных атак радикальных исламистов в Мали, организованную из района Азавада. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, боевикам удалось сформировать группировку численностью свыше двух тысяч человек для удара одновременно по четырем городам.

Около 10:00 по московскому времени джихадисты начали нападение на военные объекты в Кидале, Гао, Севаре и Кати. В настоящий момент контроль за ситуацией сохраняют правительственные силы при поддержке Африканского корпуса.

Сообщается о боях в Севаре, где утром был зафиксирован обстрел аэропорта. Нападающие были остановлены на подступах к жилым районам и не смогли прорваться внутрь. Также поступают сведения о возможном использовании боевых вертолетов Ка-52 и FPV-дронов.

В Кати противник понес значительные потери и не смог захватить город, однако отдельные группы боевиков были замечены в жилых кварталах, отмечает Mash. Журналисты добавляют, что в Гао и Кидале правительственные силы удерживают контроль, продолжаются бои, а противник пытается закрепиться и атаковать позиции.

Ранее сепаратисты-туареги заявляли о захвате города Кидаль на севере Мали.