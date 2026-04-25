Украинские войска продолжают контролировать около 17% территории Донбасса. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На сегодняшний момент можно говорить о том, что 15–17% противник контролирует территории Донбасса», — сказал он.

24 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на вторую линию обороны, оттянув свои формирования из района населенного пункта Гришино в ДНР. По его словам, украинские бойцы отошли с южных окраин села Новоалександровка и выстроились вдоль северной прибрежной зоны реки Гришинка.

За три дня до этого пресс-служба министерства обороны России сообщила, что военнослужащие страны установили контроль над Гришино в ДНР. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки «Центр».

15 апреля член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник отметил продвижение армии страны на территории ДНР. Как он сказал, российские солдаты «потихонечку» вытесняют ВСУ из республики.

Ранее военные ВСУ, отступая из ДНР, бросили на позициях большое количество оружия.